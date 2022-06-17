النقل توقع مذكرة تفاهم لتجهيز وإنشاء محطتي الصب بميناء الدخيلة والسخنة

وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لإدارة الموانئ للتعاون في تجهيز وإنشاء البنية الفوقية والإدارة والتشغيل لمحطتين، الأولى هي محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة والثانية محطة لتداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة، حيث وقع عن الجانب الأول الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وعن الجانب الثاني اللواء أ. ح ماجد أحمد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ المصرية وتحديث وتطوير البنية الأساسية للموانئ على غرار النظم المعمول بها عالميا، وإنشاء محطات متخصصة بمواصفات بيئية تتفق مع المعايير الدولية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، لافتا إلى أن مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة تبلغ تكلفته الإجمالية 1.6 مليار جنيه.

زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين البضائع بميناء الدخيلة

وأضاف أن المشروع يضم رصيف بطول 540 م وبعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال سفينتين بطول 240 م مشيرا الى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 و3 ملايين طن سنويا، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوث الناجم عن تداول تلك النوعيات من البضائع.

ميناء السخنة يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمشروع محطة تداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة فإنه يأتي في إطار المخطط العام للميناء الذي تم وضعه ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن