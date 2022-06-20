خبير: «اللي اشترى دهب مخسرش.. والمعدن في الطالع»

قال محمد كمال، أحد تجار الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل عيار 21 مبلغ 1007 جنيهات للجرام الواحد، مرتفعا بشكل واضح عن الأيام الماضية.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعد أحد أفضل الطرق والأوعية الادخارية خلال الفترة الحالية، واستثمارا مربحا على المدى البعيد.

ارتفاع أسعار الذهب

وأشار تاجر الذهب إلى أن الأسعار الحالية ارتفعت لجميع أعيرة الذهب، حيث تراوح عيار 18 بين 861 و864 جنيها، وعيار 24 بلغ 1151 جنيها للجرام، وعيار 14 بـ673 جنيها للجرام.

ولفت إلى أنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن الارتفاع لن يكون مبالغا فيه مثل الفترات الماضية ولكن تكون زيادات طفيفة بسبب تأثر الأسعار بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب 10% خلال 3 أشهر

وأوضح أنه يتوقع ارتفاع الأسعار الخاصة بالذهب بنسبة 10% خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

ونصح كمال المواطنين الذين لديهم فائض مالي ويرغبون في استثماره، بالاتجاه نحو الاستثمار في الذهب خاصة أنه أفضل استثمار خلال الوقت الحالي حتى وإن انخفض سعره من المتوقع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، موضحا: «اللي اشترى مخسرش ومتقلقوش هيرتفع تاني»

وقالت شعبة الذهب بالغرف التجارية في بيانات سابقة، إن سعر الذهب العالمي تحرك عكس جميع التوقعات التي كانت موضوعة عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اتجهت جميع توقعات الخبراء والمحللين إلى انخفاض أسعار الذهب وزيادة خسائر المستثمرين فيه.

وأضافت أن جميع هذه التوقعات تلاشت عقب اتجاه سعر الذهب للارتفاع بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار بـ 75 نقطة أساس، وارتفاع سعر الذهب بنسبة 1%.