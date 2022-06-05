«المهن السينمائية» تنعى محسن علم الدين: لحقت بمن تحب أيها النبيل

وصفت نقابة المهن السينمائية، المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، الذي غيبه الموت، وشُيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، بأنه الإنسان النبيل والفارس المقدام الذي لا يتوان في بذل الجهد، من أجل مساعدة الجميع، وذلك من خلال بيان رسمي منذ قليل.

محسن علم الدين ساهم في صناعة السينما

وقال مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب: وداعًا النبيل المرحوم محسن علم الدين، فارس مقدام لم تتوان في بذل الجهد من أجل مساعدة من بجوارك، مشيت بخطوات القلب المحب دروب الحياة.

نقابة المهن السينمائية تودع محسن علم الدين

كما جاء في بيان نقابة المهن السينمائية في رثاءه لـ محسن علم الدين: نضال، كفاح، عرق، ساهمت في صناعة السينما، قدمت إرثًا سينمائيًا وتلفزيونيًا يشار له بالبنان، تسارع عجلة الزمن لتقديم يد العون للجميع.

نقابة السينمائيين لـ محسن علم الدين: نحزن لفراقك أبو ياسمين

واستطرد البيان: لحقت بمن تحب، سلامًا وهنيئًا، صارعت المرض بإرادة وعزيمة لأنك أردت أن تستكمل مسيرة عطائك المهنية، ولكن تشاؤون إلا أن يشاء الله، وصيتنا ندعو العلي القدير أن نعمل على صون الوصية.

واختتم بيان نقابة المهن السينمائية رثاءه للمنتج محسن علم الدين: بقلوب مطمئنة راضية، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور بإذن الله المنتج محسن علم الدين، اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهم الأسرة الصبر والسلوان، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا أبو ياسمين لمحزونون.