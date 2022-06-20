الطازجة بـ120جنيها.. التموين تضخ 80 ألف طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، البالغ عددها 1300 مجمعا استهلاكيا، إضافة إلى السيارات المتنقلة التي تجوب الميادين الرئيسية والشوارع.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ«الوطن»، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تضخ يوميا قرابة 80 ألف طن من اللحوم، من خلال شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وأيضا للسيارات المتنقلة، ضمانا لتوفير اللحوم للمواطنين بالسعر المدعم، مؤكدا أن أسعار اللحوم بها تقل من 20 لـ30% عن منافذ السلاسل التجارية الأخرى.

وتنشر «الوطن»، أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازجة يبلغ 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 90 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمدة 56 جنيها.

وتأتي اللحوم المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية، عبارة عن قطع كبيرة متماسكة ومغلفة، إذ يتم بيعها للمواطنين بعد وزنها وحساب قيمتها على حسب وزن كل قطعة، وفقا لما أكده مسؤولو المجمعات الاستهلاكية، إذ أن اللحوم البرازيلي المجمدة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، بسبب جودتها وانخفاض سعرها عن أسعار اللحوم في الخارج.

ضخ 1200 سلعة حرة بأسعار مدعمة

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نحو 1200 سلعة حرة بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن إتاحة بعض المجمعات الاستهلاكية إمكانية صرف التموين منها.