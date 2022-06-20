خبير: ارتفاع درجات الحرارة أخطر ما يواجه مربي الدواجن هذه الأيام

يواجه مربو الدواجن صعوبات خلال فصل الصيف والعديد من المشكلات والنفقات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر بشكل كبير عليها، وتتسبب في نفوقها، أو التكلف بالكثير من الأموال لتوفير بيئة جيدة للتربية.

وقال شعبان العسيلي، أحد الخبراء في مجال تربية الدواجن وتجارتها، إن الدواجن تتأثر بشكل كبير بفصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، خاصة الأعمار الصغيرة والكتاكيت.

درجات الحرارة تؤثر على الدواجن

أضاف «العسيلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع الحرارة خاصة الموجات التي عانت منها الدولة خلال الفترة الماضية، أثرت بشكل ملحوظ على إنتاج الدواجن في المزارع الخاصة بها.

أشار خبير تربية الدواجن إلى أنه على من يرغب في إنشاء مشروع لتربية الدواجن ألا يجازف بمبالغ كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة خلال بدء المشروع في درجات حرارة مرتفعة، فقلة الخبرة مع الظروف الجوية غير المستقرة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة إذا كان لم يأخذ برأي أحد المتمكنين في المشروع.

ارتفاع تكاليف الإنتاج أثرت على السعر المحلي

وتوقع العسيلي أن أسعار الدواجن ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تتطلب في بعض الأحيان شراء العديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج أو الأعلاف، والتي تزيد من التكاليف على المربي، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وأسعار الشحن البحري وارتفاع رسوم تأمين الشحن.

وتتأثر أسعار الدواجن بالعديد من المؤثرات منها الأسعار العالمية للأعلاف، حيث إن سعر العلف يمثل 70% من مدخلات الإنتاج، كما يتأثر السعر المحلي للدواجن بالطلب والعرض فكلما زاد المعروض انخفضت الأسعار والعكس.

وأوضح العسيلي أن أسعار الدواجن شهدت استقرارا خلال الأيام الحالية، حيث بتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 38 – 40 جنيها في المحلات و35 جنيها للتاجر.