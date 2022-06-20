رئيس مدينة الواسطى يضبط سيارة أثناء تفريغ مخلفات هدم بالطريق الزراعي

تمكن المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، من ضبط سيارة تقوم بتفريغ حمولتها من مخلفات هدم على طريق «الميمون - الواسطى» الزراعي، اليوم الاثنين، وذلك أثناء عودته من جولة تفقدية بقرية «الميمون»، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جولة لرئيس مدينة الواسطى في قرية الميمون

وفوجئ رئيس الوحدة المحلية لمركز الواسطى في بني سويف أثناء إنهائه جولة تفقدية بقرية الميمون التابعة لدائرة المركز بإقدام قائد سيارة نقل على تفريغ حمولة السيارة من مخلفات هدم في الطريق الزراعي الواسطى الميمون، قبل أن يستوقفه ويتم تحرير محضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة نظافة مكثفة بمركز الواسطى

وفي السياق ذاته، نظمت الوحدة المحلية لمركز الواسطى حملة مكثفة لنظافة وتجميل الشوارع، تم خلالها رفع المخلفات والقمامة، وإزالة كافة التراكمات ونقلها لمصنع تدوير القمامة بالمنطقة الصناعية "كوم أبو راضي"، بجانب إجراء حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الكهرباء، ورفع كفاءة الإنارة العامة، و استبدال كشافات الإضاءة التالفة بعدد من شوارع المدينة والطرق المؤدية إلى القرى، كما كثفت المجالس القروية جهودها اليومية، والتي شملت رفع تجمعات القمامة والتراكمات من شوارع القري ونقلها للمحطة الوسيطة، وتمهيد الطرق الترابية ورفع كفاءة الإنارة العامة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود في ملفات وأعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة.