مسؤولة أوكرانية: روسيا أمرت قواتها بالوصول لحدود لوهانسك بحلول الأحد

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، إن روسيا حشدت كل قواتها تقريبا لاقتحام المناطق القريبة من مدينة سيفيرودونتسك الشرقية المحاصرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن ماليار، قولها إن معارك حاسمة تدور في منطقة سيفيرودونتسك مع القوات الروسية بهدف الوصول إلى حدود منطقة لوهانسك بحلول الأحد المقبل.

الجيش الروسي يرسل قوات لاقتحام المناطق المحيطة بدونتسك

وأضافت ماليار، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، للصحفيين: «الجيش الروسي أرسل عمليا بكل ما لديه من قوات ووسائل لاقتحام المناطق المحيطة، إنهم يسعون لاختراق دفاعات قواتنا ويحاولون تطويق مجموعة قواتنا، التي تقوم بالدفاع عن ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك».

وتابعت ماليار بأن القوات الأوكرانية تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على أراضيها من أجل منع تطويق القوات الروسية تطويق المناطق القريبة من سيفير ودونتسك الشرقية، مضيفة: «نحن نفهم أن للقوات الروسية ميزة في التسلح، وبالتالي فإن الوضع صعب للغاية الآن، وفي الليل وخلال اليوم، هناك حد أقصى من حدة هذه المعارك الحاسمة».

هجوم صاروخي روسي يدمر مستودع مواد غذائية في أوديسا

وأكد الجيش الأوكراني، أنّ هجوما صاروخيا روسيا دمر مستودع للمواد الغذائية، اليوم، في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية أطلقت 14 صاروخا على جنوب أوكرانيا خلال 3 ساعات.

ووصف الهجوم بأن القوات الروسية في حالة غضب عجز عن النجاحات التي حققتها قواتنا، وفق ما نقلته وكالة رويترز، وأضاف بيان الجيش الأوكراني أنه لم يقتل أي مدني.

ووصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية، بأنّه جريمة حرب حقيقية، مضيفًا أنّ عقوبات الاتحاد على روسيا لم تلعب أي دور في أزمة الغذاء العالمية.

وقال بوريل، إنّ العقوبات الأوروبية ليست هي التي تسبب هذه الأزمة، وتابع بأن الحرب قد تدفع ما يصل إلى 49 مليون شخص إلى مجاعة أو ظروف شبيهة بالمجاعة بسبب تأثيرها المدمر على الإمدادات الغذائية العالمية وأسعارها، وفقًا للأمم المتحدة.