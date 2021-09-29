«مياه الدقهلية» تطلق 4 سيارات متنقلة لخدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن توافر 4 سيارات خدمة عملاء متنقلة تعمل من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8 صباحًا، وحتى 2 مساءً، بعدد من مناطق المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمة بشكل أيسر وأسرع.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، اليوم، أن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كالتالي:

1- سيارة خدمة عملاء شرق المنصورة:

- الأسبوع الأول من كل شهر، من يوم 1 وحتى 8، بجانب محطة مياه شرق المنصورة، بجوار حي شرق.

-الأسبوع الثاني من كل شهر، من يوم 19 وحتى 15، بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية أمام محطة المياه.

-الأسبوع الثالث من كل شهر، من يوم 16 وحتى 22، بشارع قناة السويس بجوار نادي الناصرية، أمام محطة المياه.

-الأسبوع الرابع من كل شهر، من يوم 23 وحتى نهاية الشهر، أمام مأخذ ميت فارس بجوار عزبة الصفيح.

2- سيارة خدمة عملاء غرب المنصورة: بشارع الجلاء أمام مكتب بريد الجلاء.

3- سيارة خدمة عملاء السنبلاوين: بطريق المعاهدة - حي الشعيب.

1- سيارة خدمة عملاء طلخا: أمام محطة رفع صرف صحي رقم 2، بشارع المحكمة الابتدائية القديمة.

جرعة لقاح كورونا الثانية للعاملين بمياه الدقهلية

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، توفير الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد يوم الأحد الموافق 3/10/2021 بمقر ديوان عام الشركة، وذلك للعاملين الذين تلقوا اللقاح بتاريخ 7/9/2021، وأكدت على الالتزام بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.