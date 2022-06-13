شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 231 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ ومواقع استلام القمح، أكثر من 231 ألف طن من المزارعين، منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي، وسط تواجد اللجان التي جرى تشكيلها لمتابعة التوريد.

استلام القمح في 23 موقعا بكفر الشيخ

ووفق بيان صادر عن مديرية التموين في كفر الشيخ فإن الكميات التي جرى استلامها من المزارعين حتى الآن وصلت لـ231 ألفا و81 طنا و933 كيلو جراما من القمح وذلك بـ23 موقعا.

وقال عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه يجرى استلام القمح خلال موسم توريد 2022 الحالى من خلال 23 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وسط متابعة من محافظ الإقليم، على مدار الساعة.

لجان لحل مشاكل المزارعين والموردين

وأضاف الهابط في بيانه، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، وذلك لمتابعة استلام القمح بشكل يومي خلال موسم التوريد، فضلا عن المرور على مواقع الاستلام وحل المشكبلات التي من المتوقع أن تقابل المزراعين أو الموردين أو العاملين في الشون والصوامع، ضمانا لانتظام التوريد.

تابع المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أن وكيل وزارة التموين، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من بدء استلام القمح من المزارع، على ان يتم تحديد درجة النقاوة بكل شفافية وذلك لتحديد سعر أردب القمح من خلال لجان الاستلام والفرز المتواجدة على مدار الساعة.