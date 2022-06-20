التموين تمنح حاملي البطاقات 10 أيام لصرف مقررات يونيو: «الحقوها»

منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاملي البطاقات التموينية، مهلة 10 أيام لصرف حصصهم من السلع التموينية عن شهر يونيو 2022، قبل سقوطها، بناءً على مواعيد صرف التموين الشهري والمحدد بدايته من أول كل شهر حتى نهايته لجميع المقيدين على منظومة الدعم التمويني، «الحقوها قبل ما تسقط في بداية الشهر الجديد».

صرف التموين من محافظة صدور البطاقة التموينية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات من منافذ بقالي التموين التابعة لمحافظة صدور بطاقة التموين فقط، إذ يتمكن صاحب بطاقة التموين الصادرة من محافظة الجيزة، على سبيل المثال من صرف التموين والخبز من أي مخبز ومنفذ تابع للمحافظة، ولا يمكن صرفها من منافذ محافظة أخرى، وذلك بناء على القرار الوزاري بتحديد النطاق الجغرافي في صرف العيش والسلع في هذا الشأن والمعمول به منذ تحول منظومة التموين إلى النظام المميكن في الصرف.

40 ألف منفذ بقال تمويني لصرف المقررات

وينتشر قرابة الـ 40 ألف منفذ بقال تمويني يخدم 23 مليون أسرة يحملون بطاقة تموين في المحافظات، ومدرجا عليها حوالي 64 مليون مواطن مستحقون للدعم التمويني الشهري من السلع التموينية الأساسية التي تحدد وزارة التموين حصة كل فرد منها بالحد الأقصى.

وتأتي حصة بطاقة التموين من السلع الأساسية، بناءً على عدد أفراد كل بطاقة كالتالي:

- 2 كيس سكر لكل فرد على البطاقة.

- زجاجة زيت لكل فرد على البطاقة.

- كيس أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد.

- 2 كيس أرز للبطاقة الأكثر من 4 أفراد.

- سلع اختيارية بباقي مبلغ الدعم التمويني المخصص للبطاقة.