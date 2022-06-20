بريد الوطن .. حل أزمتنا مع شركة المستقبل بالعبور يا وزير الإسكان

نشكو نحن سكان عمارات الإسكان الاجتماعى مشروع الـ12 عمارة تنفيذ شركة المستقبل للأعمال الاستشارية بالحى الثامن مدينة العبور، من سوء حالة المرافق كالصرف الصحى، فضلاً عن وجود مشكلة بالمياه، حيث إنها لا تصل إلينا فى الدور الأخير، وقد تم تركيب موتور مياه، وحينما تضررنا لجهاز مدينة العبور كان الرد علينا أن العمارات لم يتم تسلّمها من الشركة المنفذة حتى الآن، رغم أننى كمواطن تعاقدت مع صندوق التمويل العقارى للحصول على شقة بالتقسيط، ولم أتعاقد مع الشركة المنفذة، وقمت بتنفيذ القانون والإقامة بالشقة خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ التسلّم، نناشد وزير الإسكان، إجراء تحقيق عاجل، وتكوين لجنة لفحص أعمال شركة المستقبل.

عن الأهالى: إسلام مسعد

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