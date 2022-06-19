بريد الوطن .. أولاد الأصول وصفات الأمراء

اختفت تدريجياً فى حياتنا العامة كلمة «ابن الأصول»، تلك الصفة التى كانت دليلاً على حُسن التربية والتنشئة الاجتماعية السليمة، وتناسى الناس قيمة الأصل الطيب للأشخاص، وأصبح الغنى والفقر والمال مقياساً للحكم على الأشخاص، فاختل ميزان القياس فى تصنيف من هو «ابن الأصول»! أولاد الأصول يا سادة هم فئة من البشر، أفعالهم أكثر من كلامهم، وتعرفهم من عفة اللسان، متواضعون لا يحقدون ولا يحسدون، ولا يتصنّعون ولا يكذبون ولا يتغيرون مهما تغيرت الظروف! أولاد الأصول هم من يجمعون بين الكبرياء والتواضع والحياء، وكلما ارتفع شأنهم يتواضعون أكثر! أولاد الأصول ليس شرطاً أن يكونوا من حفدة الباشاوات أو من نسل أولاد الذوات، أو من أبناء الطبقات الأرستقراطية، أو أصحاب الجاه والسلطان، فكم من فقراء لا يعرفهم أحد أولاد أصول، وكم من أغنياء ذوى جاه لا يعرفون عن الأصول شيئاً! فلا تنخدع فى أحد وتحكم عليه بأنه ابن أصول، فربما تجد إنساناً فقيراً لا أحد يعرفه فيه صفات الأمراء، وغنياً ذا جاه فيه صفات الصعاليك!

أننا فى حاجة ماسة إلى إعادة بناء المجتمع والإنسان العربى واستعادة أخلاقيات أولاد الأصول وتكريس الصدق لغرس القيم النبيلة والأخلاقيات الكريمة فى مجتمعنا للحفاظ على هويتنا المصرية التى نعتز بها!

يوسف القاضى

مدير مدرسة بالمعاش

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