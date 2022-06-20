بريد الوطن .. فى الأسبوع العالمى للأرشيف.. الاحتفاء واجب

تحتفى الأرشيفات الوطنية بالأسبوع العالمى للأرشيف، الذى يأتى احتفاءً باليوم العالمى للأرشيف الذى يصادف 9 يونيو الجارى من كل عام، باعتبار «الأرشيف» الأساس والحاضن الذى يُبنى عليه تسجيل الأحداث التاريخية وتوثيقها حفظاً لذاكرة الأمم، وإذا كانت الأحداث هى من تصنع الأرشيف، فالأرشيف بدوره يعيد تشكيلها ويقيم صناعة التاريخ من خلال توثيقها وحفظها، والحفاظ عليها، لهذا فهناك علاقة وطيدة ومتكاملة تربط بين الأرشيف والتاريخ.

يوم عالمى للأرشيف، أقره «المجلس الدولى للأرشيف» -الذى تأسس فى 9 يونيو 1948م بدعم من «اليونيسكو»- لتعزيز آليات التعاون بين المؤسسات الأرشيفية عبر العالم، والارتقاء بمستوى ممارساتها الأرشيفية.

ومع انطلاقة الدولة الحديثة نحو التحول الرقمى واعتمادها الأرشفة الإلكترونية سبيلاً للانتقال من النظم التقليدية فى أداء جميع أعمالها التخطيطية والتنفيذية والخدمية، والتوجه نحو النظم الإلكترونية، والإفادة مما تقدمه التكنولوجيا الرقمية الحديثة من اتصالات وشبكات وقواعد بيانات وتطبيقات وغيرها، الأمر الذى دفع بالدولة إلى التأكيد على ضرورة رقمنة وثائقها واتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وثائقها. وانطلاقاً من أهمية الدور الذى تؤديه الوثائق فى حياة الأمم، حرص المشرِّع المصرى على إلزام كافة مؤسسات الدولة أن تهتم بوثائقها وتعمل على حفظها وتنظيمها ورقمنتها، فقد نص الدستور المصرى (2014) فى الفقرة الثانية من المادة (68) على أن «تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقاً للقانون».

د. سحر محمد إبراهيم

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