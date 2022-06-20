بريد الوطن .. آخر محطة

قطرها ما تقولش مجرى؟

والتذاكر تمضى سركى

وف طريقه دوغرى يجرى

وعزرائيل لم التذاكر

جوه حلمك لسَّه عايش

والأمل يحدوك لبكرة

بكرة فر ما ما عادشى ملكى

اصحى فوق للدنيا يسطا

قطرنا ف آخر محطة

شنطتك بتنادى شنطة

جوه منك خير يا أختى

ولا مليانة الأونطة؟

والحساب خربان فى بنكى؟

سامح لطف الله

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