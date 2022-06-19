بريد الوطن .. فقرة من ضهرى

أخويا ضهرى..

أخويا ضهرى اتكسر

إزاى أنا هاسنِد!!!

كان رجلى لما أمشى

والخطوة لما بامِد

عِد الجمايل لضهرك

دلوقتى بس هاعِد!

ضهرى انقسم لما اخويا اتشك

ياما سندنى وياما صلّح عَك

ولا شِدة جت إلا وكان قبلى

للفرحة طلّة ولمخاوفى مسَك

كان ابونا بحنانه

واحنا بقى عياله

بادعيله ف صلاتى

فى السر أو جهرى

من يومى عاده

فقرة من ضهرى

وماشيلش أبداً حمل إلا إن سندت عليه

محمد خميس الحاوى

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