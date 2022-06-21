أصغر مقهى في العالم.. 104 سنوات من تقديم الشاي بطهران (فيديو)

بمساحة متر مربع ونصف، يستقبل الستيني كاظم مهبوتيان زبائنه في مقهى «حاج علي درويش»، بأحد أزقة البازار الكبير في طهران، ويقدم صنوفا عدة من الشاي التقليدي، إضافة للشاي المكون من الهيل والقرفة والنعناع والزعفران، وورث الرجل المسن المقهى من والده، الذي أسسه منذ 104 أعوام، وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي الوطني لإيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

أقدم وأصغر مقاهي تقديم الشاي في العالم

يقع أقدم مقاهي تقديم الشاي «إيخانه» بالفارسية، بين متجرين للألبسة في أحد أزقة البازار الكبير في طهران. وعلى الرغم من أنه يكاد لا يرى لضيق مساحته البالغة متراً ونصف متر مربع، إلا أنه يشكل مقصدا لمتذوقي الشراب ذي الشعبية الواسعة تاريخيا في إيران.

وكانت هذه الأماكن في البداية مجرد مكان لتناول القهوة، لكنه وبعد دخول الشاي إلى ايران والبدء بزراعته، أصبحت المقاهي تقدِّم الشاي بدل القهوة، وبهذا الشكل أصبحت المقاهي منذ القرن الثامن عشر تقدِّم الشاي، لكن اسم المقهى بقي يرمز إليها.

تفاصيل أصغر مقهى ف العالم

خلف الرجل النحيل ذي اللحية البيضاء المشذبة والسترة البرونزية اللون والوشاح الأحمر، تعج رفوف بأغراض كثيرة: مذياع قديم، تماثيل للدراويش، مصباح زيت.. وبجانبها أخرى متعلقة بالشاي كالأباريق النحاسية أو الزجاجية المزخرفة، والأقداح، وسماور لإعداد الشراب، وقطع من السكر النبات بنكهة الزعفران ذي الشعبية الواسعة لدى الإيرانيين.

وعلى الجدار، علّقت شهادة صادرة عن وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، تفيد بأن المكان «أدرج على لائحة التراث غير المادي للثقافة الوطنية» الإيرانية.

واعتبار من السابعة والنصف صباحا، يبدأ كاظم مهبوتيان البالغ 63 عاما، بإعداد مختلف صنوف الشاي، من الأسود التقليدي، الى تلك المعدة مع الهيل والقرفة والنعناع والزعتر. وعلى اللائحة أيضا، شراب أصفر اللون سمّاه “شاي اللطف”، وفيه مزيج النعناع والحامض والزعفران.