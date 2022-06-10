أوروبا تدعو طهران لوقف التصعيد بعد تعليق تدابير الشفافية الخاصة بـ«النووي»

شهدت الساحة الإيرانية، توترا، على خلفية إعلان «طهران»، عن فصل 27 كاميرا مراقبة تابعة لـ«وكالة الطاقة النووية»، من مواقعها النووية، فيما أقرت لجنة أمريكية مشروع قانون لمنع «المسيرات» الإيرانية.

وحثت 3 دول أوروبية، السلطات الإيرانية، على وقف تصعيدها النووي، والموافقة على الاتفاق المطروح حاليا على وجه السرعة، لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي الإيراني» قبل فوات الأوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

3 دول أوروبية: إيران لم تنتهز الفرصة الدبلوماسية لإبرام الاتفاق

وأعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك مساء أمس الخميس، عن أسفها لأن إيران لم تنتهز الفرصة الدبلوماسية لإبرام الاتفاق، منتقدة قرار السلطات في طهران بإنهاء جميع تدابير الشفافية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، وأضافت الدول الأوروبية، أن إيران تقوم الآن بتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية.

وحثت الدول الثلاث، طهران، على استئناف تطبيق البروتوكول الإضافي وجميع تدابير المراقبة والتحقق المتعلقة بـ«الاتفاق النووي».

«الطاقة الذرية» الإيرانية: «طهران» قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة «الطاقة الذرية»، الإيرانية محمد إسلامي، مساء أمس الخميس، رداً على قرار «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إن «طهران» قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وبدأت ضخ اليورانيوم فيها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وأضاف «إسلامي»، أن بلاده ستعلن المزيد من الإجراءات ردا على سلوك «وكالة الطاقة الذرية»، معتبرا أن سلوك الوكالة سياسي وغير قانوني.

وكانت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، قالت في وقت سابق، إن إيران تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة من مواقعها النووية.

بدوره، قال المدير العام لـ«وكالة الطاقة الذرية»، رافايل جروسي، إن تقديره لعواقب تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية يعتمد على الوقت النسبي الذي يمكن للوكالة تحمله في عدم الوصول إلى هذا النوع من المعلومات.

من جانبها، أقرت لجنة «العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون لوقف الطائرات دون طيار «المسيرات» الإيرانية، وأوضح رئيس اللجنة، السناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، أن اللجنة وافقت على قانون رقم 6089 الخاص بإيقاف الطائرات بدون طيار، مع تعديل يسعى إلى منع طهران وأي جماعات إرهابية أو ميليشيات متحالفة معها من الحصول على طائرات «درون».

سناتور أمريكي: «مسيرات» إيران تهدد أمن «واشنطن» وحلفائها

وأضاف «مينينديز»، أن مشروع القرار هذا يهدف إلى محاسبة «طهران»، على زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية، تزود الحوثيين بمسيرات تستهدف السعودية والإمارات، مؤكداً على أن مسيرات إيران تهدد أمن «واشنطن» وحلفائها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.