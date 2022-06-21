القبض على محتال خدع المواطنين بحجة تعديل درجات الإعدادية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مشاركات تتضمن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص - قائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك») بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي بمقابل مادي.

تحديد القائم على إدارة المجموعة

أسفرت التحريات عن تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، له معلومات جنائية.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، كما تبين اضطلاعه بإنشاء وإدارة (8) صفحات أخرى بذات الموقع لمزاولة ذات النشاط الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.