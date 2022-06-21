إنقاذ عشريني حاول إنهاء حياته بطلق ناري في سوهاج

أقدم شاب بالعقد الثاني من العمر بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج على محاولة إنهاء حياته مستخدما سلاح ناري «فرد روسي محلى الصنع» حيث سدد لصدره طلقة رصاص أصابت منتصف الصدر، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم طما بمحافظة سوهاج يفيد وصول «محمد. ع. أ. ع»، 23 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

التقرير الطبي المبدئي

وأفاد التقرير الطبي المبدئي أن الشاب مصاب بطلق ناري بمنتصف الصدر، كما أفاد أهليته، والده «عصمت. أ. ع. ع»، 58 عاما، عامل، و«محمد. ع. م. ع»، 31 عاما، عامل، وجار المصاب وكان شاهد عيان الواقعة ويقيمان الاثنان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بقيام المصاب المذكور بإحداث إصابته بنفسه من سلاح ناري كان بحوزته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، ونفى الأول والد المصاب الشبهة الجنائية.

تحرير محضر الواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.