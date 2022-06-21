انتشال جثمان انهى حياته قفزا من أعلى كوبري جامعة المنصورة (صور)

قامت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية بمساعدة الأهالي باستخراج جثمان الشاب "مصطفى توكل" الذي اقدم على إنهاء حياته قفزا بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة تاركا رسالة لوالده الا يمشي بجناته من حطام سيارتة، تمهيدا انقل الجثمان لمستشفي المنصورة الجامعي .

وكانت قد شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة جديدة حيث أقدم منذ قليل شاب بمدينة المنصورة على إنهاء حياتة حيث قام بالقفز مستقلا سيارته الملاكى .من أعلى كوبرى جامعة المنصورة .

رسائل الشاب عبر موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك "

وكان فى وقت لاحق اقدم شاب على إنهاء حياته قفزا بسيارته بمدينة المنصورة من أعلى كوبرى جامعة المنصورة قد دون الشاب الذى يدعى "مصطفى توكل " على حسابة الشخصى على وسائل التواصل الإجتماعى فيس بوك جاء فيها " اشوفكم بخير وابقو افتكروني وابويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم".

أصدقائة يوكدوا إنهاء حياته قفزا من أعلى كوبرى جامعة المنصورة

وقد سبق التدوينة التى ذكر بها رغبته بإنهاء حياته تدوينة أخرى كتب بها " عمتا أنا على حافة الإنتحار "

وعقب التدوينة الأخيرة بقرار إنهاء حياته ، كتب أحد أصدقاء "مصطفى توكل " قائلا "مصطفى مات " ثم أضاف أخر " مصطفى رمى نفسية بعريبتة من أعلى كوبرى الجامعة " ليؤكد إلقاء الشاب لنفسة وسيارتة من أعلى كوبرى جامعة المنصورة .

واقعة قتل وصدم فتاة أمام أداب المنصورة

هذا وقد شهدت مدينة المنصورة صباح أمس الإثنين واقعة مقتل فتاة جامعية بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية بكلية الأداب بجامعة المنصورة على يد زميلها طالب الفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية شعبة العبرى إثر تسديد 3 طعنات قاتلة لها ، فيما شهدت مدينة المنصورة أيضا منذ أقل من ساعة وجود سيارة مسرعة تجود شوارع المدينة وتصدم فتاة بشارع كلية أداب المنصورة .