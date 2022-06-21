عم شاب كوبري جامعة المنصورة: فشل جهود إنقاذه.. ادعوا له بالرحمة

أعلن مصطفى محمد عم الشاب الذى أنى حياته، بالقفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة في أولى ساعات صباح اليوم، وفاة ابن أخيه في أثناء محاولة إنقاذه داخل مستشفى المنصورة الجامعي.

عم مصطفى يطلب الدعاء بالرحمة

وطلب عم الشاب ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الدعاء لابن شقيقه بالرحمة والمغفرة، لتصل التعليقات على المنشور للألاف خلال دقائق.

آخر تدوينات الشاب.. وهجوم على الأب

وكانت معظم التعليقات، معادية للعم ولشقيقه والد الشاب، حيث حمل رواد وسائل التواصل الاجتماعي والد الشاب انتحار الابن نظرا للتدوينة التي كتب رفض فيها الابن حضور والده جنازته قبل الأقدام على القفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة.

تفاصيل الواقعة

هذا وكان قد أقدم شاب من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على إنهاء حياته حيث قفز بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة بعدما ترك رسالة بإقامة على إنهاء حياته وطلب عدم حضور والده العزاء.