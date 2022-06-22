قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق بمحافظات الصعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الأقصر وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج في بيان لها، عن انقطاع وضعف وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، بسبب ترحيل الخطوط والانتهاء من أعمال الصيانة.

وأعلنت غرفة عمليات إسنا التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان قطع المياه اليوم الأربعاء 22-6-2022، بدءًا من الساعه الثامنة صباحًا، حتى الانتهاء من أعمال ترحيل خط المياه قطر 4 بوصة، المتعارض مع خط الصرف الصحي محطة رقم 3 بمنطقة شارع السعودية الرئيسي والمناطق المحيطة به «شارع الكويت - شارع الصفاء والمروة - شارع خلف مخبز عطية» بمدينة إسنا.

تجهيز سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين

وطالبت غرفة عمليات «إسنا» في البيان، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة، لافتة إلى الدفع بسيارات مياه نقية مجانَا، لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال غسيل مروق بمنطقة أبو تيج والتي بدأت منذ صباح يوم الاثنين الماضي، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، ما يؤدي إلى ضعف المياه في الأدوار العليا بالمناطق المتأثرة.

ضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إعادة ضخ المياه تدريجيًا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لمحطة مياه شطورة المرشحة، والتي تسببت في ضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء أمس حتى صباح اليوم.