قطع وضعف وإعادة ضخ المياه في 4 محافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه وضعفها وإعادة ضخها ببعض المناطق بمحافظات القليوبية وأسيوط والوادي الجديد لتنفيذ أعمال الإصلاح وغسيل الشبكات الدوري، فيما أعلن جهاز 6 أكتوبر قطع المياه عن المنطقة السياحية الأولى والثانية بالمنطقة الشمالية.

أماكن قطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ضعف المياه في الأدوار العليا بالمناطق المتأثرة بأبوتيج

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن غسيل مروق بمنطقة أبو تيج بدءا من صباح اليوم الاثنين إلى مساء الأربعاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام، بسبب خروج مروق رقم 2 لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروق ما يؤدي إلى ضعف المياه في الأدوار العليا بالمناطق المتأثرة.

انقطاع المياه عن المنطقة السياحية الأولى والثانية بالمنطقة الشمالية

وأعلن جهاز 6 أكتوبر، في بيان، قطع المياه عن المنطقة السياحية الأولى والثانية بالمنطقة الشمالية لمدة 14 ساعة بدءا من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من نفس الشهر.

عودة ضخ المياه لمدينة أبو تشت

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا عودة ضخ المياه لمدينة أبو تشت بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأبو تشت.