فستان منى زكي يتصدر محركات البحث.. «كشف عن وشم بالضهر»

تصدرت الفنانة منى زكي، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب إطلالتها المتميزة خلال فاعليات مهرجان كان السينمائي، وأصبح فستان منى زكي، محور أحاديث كثير من رواد السوشيال ميديا.

أجرت تعديلًا على الفستان ليناسب المجتمع الشرقي

واحتل فستان منى زكي، الذي ارتدته على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي، صدارة محركات البحث، لإطلالته الملفتة للنظر، إذ تميز باللون الأسود، مكشوف من الظهر، وأظهر معه «تاتو» وشم لم تتحدد تفاصيله في هذه المنطقة، وهو المرة الأولى التي تكشف فيه «منى» عن ذلك الأمر.

وقارن عدد من متابعي السوشيال ميديا، بين فستان منى زكي، وإحدى عارضات الأزياء التي ارتدت نفس تصميم الفستان الذي كان أكثر جرأة، واضطرت منى لإجراء بعض التعديلات عليه ليتناسب مع المجتمع الشرقي الذي تنتمي إليه.

غابت عن موسم رمضان 2022 بسبب كورونا

وحرصت منى زكي على نشر الإشادات التي حصلت عليها بخصوص إطلالتها، عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع انستجرام، وغالبية التعليقات وصفتها بأنها ملكة متوجة تسير على الريد كاربت.

وغابت منى زكي، عن موسم مسلسلات رمضان 2022، وخروج مسلسل «لام شمسية» الذي كان من المقرر لها المنافسة به، بسبب إصابات كثير من فريق العمل بفيروس كورونا، الأمر الذي عطّل التصوير، حسب ما أعلنته الشركة المنتجة وقتها، والتي قررت استئناف التصوير في شهر يونيه المقبل، تمهيدًا لعرضه في ماراثون دراما رمضان 2023.

مسلسل «لام شمسية» يضم عددًا من النجوم بخلاف الفنانة منى زكي، أبرزهم إياد نصار، سوسن بدر، أحمد رزق، تأليف ورشة كتابة مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوي.