3 نصائح من «الكهرباء» عند استخدام التكييف.. «علشان توفر في الفاتورة»

أطلقت شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، حملة لـ ترشيد الاستهلاك حتى يستطيع القطاع القيام بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة، بعد أن وصل أقصى حمل كهربي خلال ساعات الذروة لـ 32 ألف و600 ميجاوات، وسجلت القدرات الكهربائية المتاحة 47 ألف و350 ميجاوات، بينما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 15 ألف و700 ميجاوات، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ترشيد القطاع هو الاستهلاك الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم، أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة، لافتة إلى أنه يتم تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد أساليب وتدابير حكيمة رشيدة في مختلف قطاعات الاستهلاك.

نصائح «الكهرباء» للتوفير في الفاتورة

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من النصائح التي يجب أن يتبعها المشتركين لاستخدام الأجهزة المنزلية بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن فاتورة الكهرباء ترتفع في الصيف نتيجة استخدام أجهزة التكييف، ويمكن خفض نسبة 10% من الطاقة، عبر اتباع النصائح التالية:

تلطيف درجة حرارة المكان

يجب إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيفات لمنع تسريب الهواء، وتظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف، ويمكن استخدام المروحة عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة.

استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده

وطالبت الوزارة، المواطنين بضبط درجة حرارة التكييف، بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية، مع إغلاقه قبل مغادرة الغرفة بحوالي 15 دقيقة، ومراعاة استخدام نوع التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

تنظيف فلتر الهواء

ويجب المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة داخله تعمل بسهولة، وحركة سريان الهواء سهلة وتعمل بكفاءة عالية، مع فحصه في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة، وألا تكون الثرموستات بالقرب من اللمبات أو مصدر للحرارة، وكذلك تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيله.