طرق سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يونيو 2022

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الطرق تمكن مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة البالغ عددهم مايقرب من 28 مليون مشترك بجميع شركات التوزيع بالمحافظات، من دفع قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو 2022، خاصة الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو من يفضلون طرق السداد إلكترونيًا لعدم تراكم فواتير الاستهلاك.

سداد فاتورة الكهرباء يونيو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني

وتستعرض «الوطن» الطرق التي وفرتها شركات توزيع الكهرباء لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2022 إلكترونيا، وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تطبيقا لخطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتيرشركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

أماكن سداد فاتورة استهلاك شهر يونيو 2022 بجميع المحافظات

ووفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من منافذ التحصيل الإلكتروني لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022 لجميع الفروع والإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات والتي تتمثل في نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي» بالإضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2022 بشمال القاهرة

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفقا للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من التطبيقات باستخدام الموبايل، تمكن مشتركي الكهرباء بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».