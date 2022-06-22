تحرير 32 محضرا تموينيا بسوهاج خلال أسبوع.. بينها خمور مجهولة المصدر

في إطار ضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع ومصدرها، وبناء على تعليمات محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وسحر عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، شنت حماية المستهلك بالمحافظة، بالاشتراك مع إدارات التموين بمراكز سوهاج عدة حملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تموينية وتحرير 32 محضرا خلال أسبوع.

تحرير 7 محاضر سلع منتهية ومجهولة المصدر بـ«البلينا»

قامت إدارة تموين مركز البلينا بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج حملة مكبرة للمرور والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية ببني حميل وبندر البلينا.

وقد تمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر جنح عدم إعلان سلع غذائية وبويات، وقامت بإعدام المضبوطات، كما قامت بتحرير محضر نقص وزن خبز ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وحائزيها.

جدير بالذكر أن الحملة برئاسة رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي بسوهاج.

إعدام سلع غذائية وتوابل منتهية الصلاحية وتحرير 21 محضرا بطما

كما قامت حملة برئاسة رانيا عاطف بكري رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي بسوهاج، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز طما بمحافظة سوهاج، وبالاشتراك مع الإدارة الصحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بشن حملة تموينية تم خلالها المرور على محلات السوبر ماركت ومحلات العطارة والمخابز البلدية بقرية القاو وقرية السكساكة التابعين لمركز طما وكذلك بندر طما وتم تحرير 21 محضرا متنوعا منها 5 محاضر جنح عدم إعلان أسعار سلع غذائية وعطارة ومحضري خبز ناقص وزن مخابز بلدية ومحضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل مخبز بلدى. ومحضر عدم إعطاء بون صرف ومخبز بلدى. و3 محاضر إعدام سلع غذائية وتوابل و7 محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية و5 محاضر جنح عدم نظافة. وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على أربعة أنواع خمور مجهولة المصدر

قامت اليوم حملة مشتركة من إدارة حماية المستهلك وإدارة تموين مركز سوهاج ومديرية تموين سوهاج بالمرور والتفتيش على أماكن بيع الخمور والمشروبات الكحولية ببندر ومركز سوهاج وتم التحفظ على أربعة أنواع مختلفة بكميات وأحجام متنوعة مجهولة المصدر وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة.