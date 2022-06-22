شروط إقامة شوادر ذبح الأضاحي بالشوارع.. اعرف الإجراءات المطلوبة

وضعت محافظة الإسكندرية عددًا من الشروط والإجراءات الخاصة بإقامة شوادر ذبح الأضاحي في المحافظة، استعدادًا لقدوم عيد الأضحي المبارك، واالموافق 9 يوليو فلكيًا.

وأعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خطة الوزارة بخصوص إقامة شوادر ذبح الأضاحي في جميع أحياء المحافظة، وذلك من خلال مجموعة من الشروط الخاصة، وفق الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك»، وهي كالتالي:

شروط إقامة شوادر ذبح أضاحي العيد

- يصرح لأصحاب محال الجزارة، بيع وعرض اللحوم بعد ذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى حتى أيام التشريق الثلاثة، وذلك وفقا للاشترطات الواردة.

- يجب على أصحاب محالات الجزارة الراغبين في إقامة شوادر عمليات ذبح الآضاحي الخاصة بهم أو الأضاحي الخاصة بالمواطنين، التقدم بطلب إلى الحى التابع له، مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، وعنوان محل الجزارة المملوك له، وموقع الشادر الذي يريد إقامته.

- استقبال الطلبات في أحياء المحافظة، مستمر حتى الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، على أن يتم دفع رسوم إجراء المعاينة الميدانية.

- يتم تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الحي، وأعضاء من إدارة المرور بالمحافظة وشرطة المرافق ومديرية الطب البيطري، ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان المحافظة، وشركة الصرف الصحي والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة شوادر ذبح الأضاحي، وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة.

- تسلم التصريح الخاص بإقامة شوادر الاضاحي في موعد أقصاه 7-7-2022.

- ستكون هناك لجنة مسئولة عن عمل مرور ميداني خلال أيام العيد، للتأكد من التزام محلات الجزارة بتطبيق المعايير والاشتراطات المعلنة في التصريح.

- في حالة إقامة أي محل جزارة شادر لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، دون الحصول على تصريح رسمي من الحي، يتم غلق المحل لمدة شهرين، ودفع غرامة بيئية تقدر بين 20 و25 ألف جنيه.

- تتولى شركة نهضة مصر، مهمة التخلص الآمن من جميع مخلفات عمليات الذبح، وذلك تحت إشراف وحدة الرصد البيئي.

- تتولى شركة الصرف الصحي، المهام الخاصة بعمليات التطهير بعد عمليات الذبح، بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.

- يجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أي مصدر للتلوث.

- يجب ألا يكون يمثل موقع الشادر عائقًا للحركة المرورية.

- أن يتوفر بالشادر مصدر للصرف الصحي والمياه.

- إقامة الشوادر لا تتم إلا بعد غروب شمس يوم وقفة عرفات.

- منع عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

شروط ذبح الأضاحي داخل محلات الجزارة

- الحصول على تصريح من الحي بالذبح خلال فترة العيد.

- التزام كل محل جزارة بإقامة عملية الذبح داخل المحل فقط لاغير، دون إقامة شادر.

-عدم إعاقة حركة المرور أو المارة أثناء القيام بعملية الذبح.

- الالتزام بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح.

- ممنوع تمامًا ذبح الأضاحي بالطرق العامة.

- التأكد من عدم تكدس المواطنين داخل المحلات، من خلال وضع آلية للتناوب لحضور المواطنين.