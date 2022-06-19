الري تكثف المرور والمتابعة على شوادر الأضاحي للتأكد من مطابقتها للمواصفات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية بهيئة الخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بالعمل على تكثيف المرور ومتابعة أماكن بيع الأضاحي التابعة للوزارة والتي تنتشر على مستوى محافظات الجمهورية، للاطمئنان على الحالة الصحية للأضاحي المعروضة، وكذلك علاج أي مشكلة على أرض الواقع وحلها بشكل عاجل.

التأكد من أن الشوادر في أماكن صحية مناسبة

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ«الوطن» إن القطاع يقوم بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية بمتابعة شوادر وأماكن بيع الأضاحي وحتى أيام العيد وذلك بغرض الاطمئنان على شوادر إيواء الأضاحي والتأكد من أنها في أماكن صحية مناسبة مع توفير العلائق المناسبة، وتقديم مياه الشرب النظيفة والأعلاف.

وأكد أنه تم تكليف كافة الإدارات المختصة بكافة مديريات الزراعة في المحافظات ورجال الطب البيطري على مستوي الجمهورية والتأكيد على إلغاء الإجازات والراحات والتواجد بين المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى لتقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بحقيقية اختيار الأضاحي وكذلك التأكيد على أهمية الذبح في المجازر الحكومية التي سيتم افتتاحها بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد.

مواصفات اختيار أضاحي العيد

وحددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مواصفات اختيار أضاحي العيد وهي كالتالي:

- أن يكون رأس الحيوان مرفوع للأعلى، ولا يكون مطأطأ الرأس لأسفل.

- أن تكون عيناه لامعه براقة.

- لا يوجد بها اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من أي إفرازات أو دموع.

- يكون تنفس الحيوان طبيعيًا ولا يعانى من النهجان أو السعال وتكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

- يكون فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات والإفرازات.

- يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيف ومتكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

- أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات.

- لا توجد أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

- تكون الخصيتان سليمتان إسفنجية الملمس غير منزوعتين أو متورمتين أو متضخمتين.