«القابضة للمياه»: أنشطة ترفيهية لتوعية الأطفال بضرورة ترشيد الاستهلاك

تواصل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات فعاليات الأنشطة التوعوية للمواطنين بالقرى والمراكز لترشيد استهلاك المياه وتعريف المواطنين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري.

تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف

وأكد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استكمال الأنشطة التوعوية والخدمية بقرية كفر الحطبة التابعة لمركز شربين والمُنفذ بها مبادرة حياة كريمة ضمن خطة التوعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى قيام فريق التوعية بالشركة بعقد ندوة توعية لترشيد استهلاك المياه وتلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي والتعريف بخدمات الشركة المختلفة للعاملين بمدرسة كفر الحطبة.

قياس مدى رضاء المواطنين عن خدمات الشركة

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تنفيذ استطلاع رأي ميداني لقياس مدى رضاء المواطنين عن خدمات الشركة المقدمة، وبالتنسيق مع مسؤولي شبكة الصرف بشربين تم تسليك وتطهير بعض شبكات الصرف الصحي بالقرية بالمعدات والأفراد بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية للأطفال كورش التلوين والألعاب والمسابقات لتوعية الأطفال بضرورة الحفاظ على المياه وتم توزيع الجوائز عليهم، وتلقي شكاوى المواطنين التي تخص العدادات والفواتير والعمل على حلها بسيارة خدمة العملاء المتنقلة «مقر القافلة» بالتنسيق مع القطاع التجاري بالشركة.

أخذ عينات من المياه لتحليلها للاطمئنان على جودة وسلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه بالتنسيق مع قطاع المعامل والجودة تم المرور على المنازل بالقرية لأخذ عينات من المياه لتحليلها للاطمئنان على جودة وسلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تطهير الخزانات مجاناً، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالدقهلية تم عقد درس ديني بالمسجد التابع للقرية للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه.