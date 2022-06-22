رئيس البريد: عمال الهيئة هم الثروة الحقيقية وأساس كل إنجازاتها

التقي اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد في أول لقاء يجمع بينهم بعد فوز جاد محمد برئاسة النقابة العامة للبريد خلال الانتخابات التي جرت في 16 يونيو 2022.

«فاروق» ورئيس النقابة يبحثان أوضاع العاملين بالهيئة

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على اهمية الدور النقابي فى التواصل مع العاملين داخل الهيئة وحل مشاكلهم وسد احتياجاتهم.

وأشار «فاروق» إلى ضرورة توصيل ما يتم فعلاً من إنجاز داخل الهيئة للعاملين للحد من الشائعات، موضحا أن ابناء الهيئة هم الثروة الحقيقية والعامل الرئيسي في تحقيق الإنجازات خلال الفترة الماضية.

«فاروق»: أبناء الهيئة ثروة وعامل أساسي لتحقيق الإنجازات

ومن جانبه أعرب جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد عن سعادته خلال اللقاء بما يقوم به مجلس إدارة البريد المصري من مجهودات تحت قيادة الدكتور شريف فاروق والتي نتج عنها تحقيق مكاسب كبيرة للهيئة القومية للبريد بالاعتماد على جهود جميع العاملين.

وأشار رئيس النقابة إلى أنه خلال اللقاء تمت مناقشة طلبات العاملين خلال الفترة المقبلة كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الادارة بحضور مجلس إدارة النقابة العامة خلال الايام المقبلة لمناقشة احتياجات الفترة القادمة.