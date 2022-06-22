العثور على جثة «متعفنة» لشاب داخل منزل مهجور ببني سويف

عثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على جثة «متعفنة» لشاب، قاربت على التحلل، بداخل منزل مهجور في إحدى المناطق بالمدينة، وتم إبلاغ قوات الشرطة واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، عقب مناظرة النيابة العامة.

جثة شاب داخل منزل مهجور في ظروف غامضة

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطاراً من اللواء أسامه جمعة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمدينة الفشن، بالعثور على جثة شاب، ملقاة داخل أحد المنازل المهجورة بالمدينة.

ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفشن المركزي

ونقلت جثة الشاب بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقال أحد الأهالى بمركز ومدينة الفشن، جنوب بنى سويف، إنه تم العثور على جثة شاب يدعى «أ. ش.» داخل منزل مهجور بإحدى المناطق، عقب انتشار بعض الروائح الكريهة المنبعثة من داخل المنزل، وتم إبلاغ قوات الأمن بمركز شرطة الفشن.

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.