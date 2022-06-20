ضبط مرتكب واقعة سرقة 1.5 مليون جنيه من داخل شقة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 1.5 مليون جنيه من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، أحد أصدقاء نجل المجني عليه.

علاقة صداقة بين نجل المجني عليه والجاني

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بنجل المجني عليه وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وبتاريخ الواقعة وعقب انصرافه من منزل نجل المُبلغ عاد مرة أخرى عقب علمه بعدم تواجد قاطني الشقة في ذات التوقيت، وتسلق للعقار والدخول من خلال أحد النوافذ والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه.

أرشد المتهم عن المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.