وانت بتشتري من الوكالة.. 7 نصائح خلي بالك منها «عشان مايتضحكش عليك»

مع بداية فصل الصيف وتخطيط الكثيرين لإجازة الساحل، يبحث الكثيرون عن أسعار «المايوهات» في وكالة البلح التي تبيع الملابس ذات العلامات التجارية المعروفة بأسعار أقل من قيمتها، فضلًا عن وجود الكثير من «الموديلات» والأشكال ما بين «البوركيني»، والقطعة الواحدة والقطعتين، وغيرها من مستلزمات البحر.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي أسعار «المايوهات البوركيني» والبكيني وغيرها، وأهم النصائح التي يجب اتباعها خلال التسوق من وكالة البلح، وفق جولة قامت بها البوابة في السوق.

أسعار المايوهات 2022 في وكالة البلح

وفي وكالة البلح عرضت الكثير من الأنواع وأشكال وأسعار مايوهات صيف 2022 ، والتي جاءت كالآتي:

- المايوه البوركيني أو الإسلامي وتراوح سعره ما بين 90 إلى 150 جنيهًا للجديد، بينما المستعمل ومن علامات تجارية معروفة وصل سعره لنحو 250 جنيهًا.

- المايوه البكيني وصل متوسط سعره نحو 130 جنيهًا للاستعمال الخارج «مستورد»، والجديد تصنيع محلي بسعر 150 جنيهًا، بينما وصل سعر مايوه الأطفال 75 جنيهًا.

- المايوه القطعة الواحدة بسعر 75 جنيهًا، بينما مايوه الأطفال بسعر 45 جنيهًا.

نصائح مهمة

إذا كنت ترغب في شراء «مايوهات» أو ملابس من الوكالة، فيجب عليك اتباع بعض النصائح لتحقيق أقصى فائدة ممكنة، وفق إبراهيم سليم أحد الباعة في وكالة البلح والتي جاءت كالتالي:

- حدد القطع وعددها وما ترغب في الحصول عليه، وكذلك الميزانية التي يمكنك تحملها قبل النزول.

- إذا كنت ترغب في شراء الملابس فيجب الذهاب يوم الجمعة، إذ إن أغلب المحلات تستقبل البضاعة الجديدة في ذلك اليوم.

- في حالة شراء ملابس خاصة بالموسم «صيف أو شتاء» يفضل أن تأتي في البداية لأن الإقبال يكون أكبر.

- لا تشتري من أول مكان تدخل إليه، بل يمكن أن تقوم بجولة بسيطة في نفس الشارع للاطلاع على الأسعار والملابس المعروضة، واختيار المناسب حسب الذوق.

- تجاهل دائمًا لافتة ممنوع الفصال، الباعة يعرفون أن الزبون سوف «يفاصل» في كل الأحوال لذلك يرفعون السعر.

- عند اختيار قطع الملابس يفضل شراء الجديد أو أن يكون المستعمل من الخارج وليس من مصر.

- ابحث في الملابس بشكل جيد قبل الشراء، وتأكد من عدم وجود عيب في التصنيع، لأنه من الصعب التبديل.