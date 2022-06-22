ضبط 5 متهمين بسرقة مليون و200 ألف جنيه من سيارة شركة بالهرم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص متهمين بالاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه من سيارة شركة في الهرم، حيث هدد المتهمون سائق السيارة ومحصل بصحبته، واستولوا على النقود وفروا هاربين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

سرقة مليون و200 ألف جنيه بالهرم

وتلقى العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من محصل شركة وسائق بذات الشركة، بأنهما حال سيرهما بطلعة الطريق الدائري بسيارة الشركة اعترضتهما سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، واستولوا على مبلغ مليون و200 ألف جنية وفروا هاربين.

ضبط المتهمين وحبسهم 4 أيام

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، تبين أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص، أحدهم محرض شقيقه يعمل بالشركة، وعلى علم بمواعيد نقل الأموال، فاتفق مع باقي المتهمين، وأعدوا السيارة والأسلحة (بندقية خرطوش وفرد) المستخدمة في الواقعة، واقتسموا المبلغ المالي.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم من ضبط المتهمين، وبإرشادهم ضُبطت الأسلحة والمسروقات، وهي مليون و100 ألف جنيه، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.