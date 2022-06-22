ضبط محاولة تهريب مستلزمات طب أسنان بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب أسنان، بلغت قيمة تعويضها 356 ألف جنيه.

تفاصيل واقعة ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية

بدأت الواقعة خلال إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران العربية، القادمة من الشارقة إلى الإسكندرية، حيث اشتبه كل من مصطفى حسين، رئيس الوردية، في الراكب «س. ي. م.»، وبالعرض على وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك بالانابة، قرر تشكيل لجنة ضمت كلاً من حسن خفاجة، مأمور حركة، ومحمود يعقوب، رئيس قسم مكافحة التهريب، تحت إشراف طاهر بخاطره، مدير إدارة مكافحة التهريب، وطه الشهاوي، رئيس قسم بالأمن الجمركي، وطارق عبدالمنعم، مدير إدارة الأمن، لفحص أمتعة الراكب.

356 ألف جنيه تعويضات مستحقة عن المضبوطات

وبتمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة «إكس راي»، بمعرفة محمود الوحش، وأحمد عبدالفتاح، مأمور الكشف بالأشعة، تحت إشراف محمد صلاح، مدير إدارة الفحص بالأشعة بالإنابة، تأكد صحة الاشتباه بوجود مستلزمات طب أسنان ضمن أمتعة الراكب، وقدرت قيمة التعويضات بـ356 ألفا و880 جنيهاً.

تحرير محضر ضبط جمركي لاتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد الراكب، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2022 بجمرك مطار برج العرب الدولي.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وتوجيهات الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.