العثور على شاب مشنوق داخل منزل أسرته في ظروف غامضة بدمياط

أقدم شاب، يبلغ من العمر 18 سنة، على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل منزل أسرته بناحية «الروضة»، التابعة لمركز فارسكور، في محافظة دمياط، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فارسكور المركزي، مساء اليوم الأربعاء، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة شاب مشنوق بمنزله

تلقى مأمور مركز شرطة فارسكور بلاغاً بالعثور على جثة شاب لقى مصرعه شنقاً، داخل منزله في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «كامل رجب عوض»، 18 سنة، وبالفحص تبين وجود حبل حول الرقبة، كما تبين خلوّ الجثة من أي إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات أسرية مع والده، الذي يعمل سائقاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار أمني بوفاة شاب في ظروف غامضة

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة فارسكور، يفيد بوفاة شاب، يبلغ من العمر 18 سنة، من منطقة «الروضة»، بدائرة المركز، وكشفت التحريات الأولية أن سبب إقدام الشاب على إنهاء حياته وجود خلافات أسرية بينه وبين أسرته.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر الشرطي اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.