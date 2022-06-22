بن سلمان يصل إلى تركيا.. وأردوغان يجري مباحثات ثنائية معه

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

استقبال رسمي لمحمد بن سلمان في تركيا

وسيجري الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع محمد بن سلمان لتعزيز العلاقات بين البلدين، وسيستقبل «أردوغان» ولي العهد السعودي في حفل رسمي في القصر الرئاسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

أول زيارة تركية للسعودية

ويعقب الحفل إقامة عشاء على شرف الأمير السعودي، فيما لم يجر التخطيط لعقد مؤتمر صحفي بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي، بحسب ديوان الرئاسة التركية.

وكان «أردوغان» أجرى في أبريل الماضي، أول زيارة له منذ 2018 إلى السعودية.