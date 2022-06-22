«المالية»: التصريحات المنسوبة لـ«معيط» حول أزمة الغذاء غير دقيقة

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش منتدى قطر الاقتصادي، حول الأزمة العالمية للغذاء، غير دقيقة، وأخرجها البعض عن سياقها، ومن ثم باتت بعيدة تمامًا عن المعنى الحقيقي المقصود.

«معيط» لم يتطرق إلى وجود أزمة غذائية في مصر

وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، في بيان توضيحي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا في تصريحاته الإعلامية على هامش منتدى قطر الاقتصادي، مثلما يدعو كل العالم بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية في مصر، موضحًا أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفى 6 أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق.

استصلاح أكثر من نصف مليون فدان

أوضح المرصد أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، و«معيط» أشار إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعي، إذ تبلغ الأراضي المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبًا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا.

وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن الدولة المصرية، من قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية، وقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضًا بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، على النحو الذي يُمكِّن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم.

وأكد المرصد أن وزير المالية شدد، في تصريحاته، على أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكًا ينعكس في معدل نمو مستهدف يتجاوز 6% من الناتج المحلى الإجمالي، بنهاية يونيه الحالي، وأننا قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.