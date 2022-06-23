إشادات بأغنية «أنا الأب» لمدحت صالح: عبقري دائما.. وتحية لكاتب الكلمات

طرح مدحت صالح أغنية «أنا الأب»، احتفالا بعيد الأب على موقع «يوتيوب»، من كلمات محمود طلعت، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «أنا الأب اللي طول الوقت غايب غصب عن عينه!، وأنا اللي بيدعي على همه تملي ربنا يعينه.. أنا الشيال وأنا البقال.. أنا الأستاذ وأنا الدكتور.. وأنا الواقف على رجليه عشان العيش ف قلب طابور!، أنا النجار وأنا البواب.. وأنا القاضي وأنا المأمور!. وأنا ف ساقية ليل ونهار.. عشان بيتي بلف وأدور!. أنا أكتر حد في وجوده ولاده بيسألوا فينه، أنا الأب اللي طول الوقت غايب غصب عن عينه!، وأنا اللي بيدعي على همه تملي ربنا يعينه.. أنا الشقيان عشان تاكل ولاده تملي رزق حلال.. أنا اللي وجوده في حياتهم ميتقدرش عمره بمال!، وصوت مفاتيح في قفل الباب بيجروا عليه ويتسابقوا!، وأحلى شعور ما بين حضنين يحسوه لما يتقابلوا!، أنا الأب اللي أولاده بتمشي في كل شرايينه.. وأنا الأب اللي طول الوقت غايب غصب عن عينه».

آراء الجمهور

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الأغنية، وكتب أحد المتابعين: «واجب عليا الإشادة بجمال صوتك وإحساسك وانتقاء الكلمات والألحان، وواجب عليا شكرك، وشكر كاتب وملحن الكلمات، لكن لازم تعرف إنك أبكيتنا طول اليوم في أبي وزوجي وأخي.. شكرا وأعانك الله على مشاعرنا يا فنان».

وكتب آخر: «رحمة الله على زوجي وأبو ولادي، كان أعظم أب لي ولهم .. يا مدحت أنت عبقري دايما وصوتك يبكيني ويزلزلني طول عمري.. وتحية كبيرة لكاتب الكلمات».