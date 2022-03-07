العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة بالمعادي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله، بدائرة قسم شرطة المعادي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على شاب مشنوقا

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «سعيد.م.س»، 26 سنة، داخل غرفة نومه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زنيهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة سيدة عربية عثر عليها داخل شقتها في التجمع

وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة نقل جثة سيدة تدعى «غيثاء»، 55 عامًا، سورية الجنسية، إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إخطار سفارة المتوفية في القاهرة.

وكان مأمور قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا بالعثور علي جثة سيدة عربية داخل شقتها، وتبين أنها تدعى «غيثاء»، 55 عامًا، تحمل جنسية دولة سوريا، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.