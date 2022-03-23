النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه مشنوقا بمنزل أسرته في «طوخ»

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مشنوقًا داخل إحدى العقارات السكنية بمنطقة «طنط الجزيرة»، التابعة لمدينة طوخ، في ظروف غامضة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان طفل مشنوقًا، وبالانتقال تبين أن الجثة لطفل يدعى «يوسف.أ»، 12 عاما، وكشفت المعاينة أن الجثة معلقة من العنق بسقف غرفة المعيشة.

النيابة تصرح بالدفن

تم تحرير محضراً بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد أن أمرت بنقل الجثة للمشرحة وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما استدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حيال واقعة وفاته، وأمرت رجال المباحث بتكثيف جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

العثور على جثة طافية بنهر النيل بمنطقة الحوامدية

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية عدم وجود شبهة جنائية حيال العثور على جثمان لشاب طافي بنهر النيل بمنطقة الحوامدية، وبيّنت التحريات قيام الشاب بالانتحار نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة دفعته إلى إلقاء نفسه في النيل ليتخلص من حياته .

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل وبمساعدة وحدتي الحماية المدنية والمسطحات المائية تمكنت أجهزة الأمن من انتشال الجثة وتبين من المعاينة أنها لشاب في العقد الثالث من عمره كما تبين خلوها من أي إصابات، وتم تحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق فأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم واستدعت أفراد أسرته لسماع اقوالهم .