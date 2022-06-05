حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات 2022، مشيرة إلى أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألفًا و500 مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية.

الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات 2022

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمي لها، أن الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات 2022، تتمثل فيما يلي:

- صورتان من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

- 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- تقديم إيصال إيداع بمبلغ 87 ألف جنيه في البنوك التالية «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة أو البريد المصري».

- يقدم الفائزون بتأشيرات حج الجمعيات 2022 شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- يطلب من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات 2022 شهادة QR-CODE لإثبات حصولهم على اللقاح.

- من ضمن الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات 2022، شهاد التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، التي تكون عبارة عن جرعتين من «فايزر، مودرنا، استرازينيكا، ساينوفارم، ساينوفاك، سبوتنيك، كوفوفاكس، كوفاكسين، نوفاكسوفيد» أو جرعة واحدة من جونسون.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر.

- يشترط لفائزي تأشيرات حج الجمعيات 2022 تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة سُحبت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

- تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات «لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135، لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات».

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد على 12 شهرًا.

باقي الأوراق المطلوبة للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات 2022

- تقرير طبي معتمد ومختوم «صورة دم كاملة، حليل وظائف كبد وكلي، أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة».

- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022م + صورتين من جواز السفر أول صفحة فقط.

- بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.