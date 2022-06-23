بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لسور سوق الخميس بقنا

أصيب 3 أشخاص في انهيار جزئي لسور سوق الخميس في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين لمستشفى أبوتشت، وتحرير محضر بالواقعة.

انهيار جزء من سور سوق الخميس

وقالت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، في بيان صحفي، إن جزء من سور سوق الخميس بعزبة البوصة انهار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت، وذلك بسبب تشوين ناتج الحفر الخاص بالصرف الصحي من قبل أحد المقاولين.

وقامت الوحدة المحلية لقرية القارة بمركز أبوتشت في قنا، بحسب توجيهات رئيس المركز، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول المذكور، وإبلاغ مركز شرطة أبوتشت لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

أسماء المصابين في انهيار سور سوق الخميس

وجاءت أسماء المصابين كتالي: «ناصر مصطفى محمد»، 50 عاما، مصاب بكسر في الذراع الأيسر، و«محمود صادق أبو الدهب»، 21 عاما، مصاب بجرح في الرأس، و«حمدي محمود محمد»، 47 عامًا، مصاب بجرح في الرأس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.