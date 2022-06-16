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العثور على جثة شاب بإحدى قرى مركز أبوتشت في قنا.. مصاب بطلق ناري

كتب:

رجب آدم
10:37 ص | الخميس 16 يونيو 2022
جثة

جثة

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الخميس، على جثة شخص مصاب بطلق ناري، وملقاة على الطريق العام بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت.

الشاب أصيب بطلق ناري

وتلقى مرفق إسعاف قنا إخطاراً، يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري، وملقاة على الطريق العام لقرية بخانس بمركز أبوتشت.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص مصابة بطلق ناري، وجار معاينتها قبل نقلها إلى مشرحة المستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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