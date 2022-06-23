توسعة طريق «مطروح - إسكندرية» بالساحل الشمالي.. 6 حارات مرورية لكل اتجاه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تطوير طريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي الدولي بطول 55 كيلو من علامة الكيلو 101 إلى الكيلو 156، بجهود كبيرة من الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، وهو ما يخدم حركة السفر على الطريق الرابط بين مصر وليبيا والمحافظات، ليصبح شريان تنمية في قطاع غرب مصر في قطاع الطرق بخلاف الكباري.

6 حارات في الاتجاه الواحد

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن طريق الساحل الشمالي أصبح الآن 6 حارات رئيسية في الاتجاه الواحد بواقع 12 حارة في الاتجاهين، و4 حارات داعمة على جانبيهما، لتخفيف الضغط على الطريق والتحرك لدخول القرى السياحية والمناطق السكنية الجديدة.

9 كباري جديدة بطريق «مطروح - إسكندرية»

وأوضح «شعيب» أنه جرى إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون الحاجة إلى التقاطعات المباشرة، لينقل من بحري الطريق أمام مدينة العلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن وحتى مدينة الضبعة إلى قبلي الطريق، ويربط بين الجانبين، مما يعمل على تسهيل السيولة المرورية، وجرى الانتهاء من جميع الكباري، وكل كوبري مزود بـ4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين.

كاميرات مراقبة على الساحل الشمالي

وقامت الشركات المنفذة لتوسعة طريق الساحل الشمالي، بتزويد الطريق بشبكة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري على الطريق.

ويساهم توسعة الطريق الساحلي الدولي في زيادة وتنشيط حركة السياحة إلى مدينة مرسى مطروح، ويخدم مدينة رأس الحكمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ويحدث طفرة كبيرة في قطاع النقل والمواصلات، ويحد من حوادث الطرق بسبب الضغط على الطريق الساحلي.