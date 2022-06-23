آخر ما كتبه شاب من المنوفية قبل وفاته: «يارب سامحني عن كل يوم مصلتشي فيه»

سادت حالة من الحزن على أهالي قرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بمدينة العلمين، حيث كان يعمل بإحدى الشركات الخاصة هناك، وخرج للاستحمام مع أصدقائه لكنه تعرض للغرق، وتم نقله إلى المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن، وتحرر المحضر اللازم .

تشيع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير

وشيع أهالي قرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، جثمان الشاب «محمود فؤاد صقر» في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي.

آخر كلمات «محمود» على فيسبوك قبل وفاته

وكان «محمود» كتب قبل عدة أيام من وفاته على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» دعاءً يطلب فيه من الله المغفرة ومسامحته على أخطائه، «أنا بحبك يارب وعارف إني معملتش حاجه تخليني مطمن وعارف لو أنا مُت دلوقتي وقابلتك بس بتوسل إليك إنك تسامحني على كل يوم مصلتشي فيه، وعلى كل غلط عملته ونسيت استغفرك، على كل حاجة عملتها وأغضبتك، فـ يارب أخرج حب المعاصي من قلبي واهدني واصلح لي شأني وردني إليك رداً چميلًا».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، نبأ وفاة الشباب غرقا، وتداولوا آخر منشور له عبر صفحته قبل وفاته بعدة أيام، وأرفقوا مع المنشور دعواتهم بالرحمة والمغفرة والصبر لذويه.