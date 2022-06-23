«أرواح في المدينة».. محمود التميمي يروي قصص 100 سنة في عُمر القاهرة

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، ينظم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة ندوة بعنوان «أرواح في المدينة» وذلك يوم السبت الموافق 25 يونيو 2022، في السادسة مساء.

‎قصص 100 سنة في عمر القاهرة من واقع الصحف المصرية

‎ينقب الكاتب الصحفي محمود التميمي، المهتم بتاريخ مدينة القاهرة في أرشيف الصحافة المصرية عبر الـ100 عام الأخيرة في عمر المدينة ويستحضر القصص والشخوص والأماكن والأصوات والفنون وحتى جرائم الشوارع الخلفية، كل هذا ارتبط معاً فكّون شخصية المدينة الآسرة التي يبحث عنها متحدث الندوة في إطار مبادرته «القاهرة عنواني» وتصاحبه في هذا السرد بصوتها الرائع دكتورة غادة العبسي المطربة والروائية حيث تقدم مقاطع من أغنيات قاهرية لتكتمل طقوس ليلة استحضار أرواح من سماء المدينة في 100 سنة.

القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

وكانت منظمة الإيسيسكو، قد أعلنت في ديسمبر الماضي اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، وتمتد فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي طوال 2022، وتضم نحو 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.

وقالت المنظمة آنذاك، إن القاهرة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تصبح عاصمة ثقافية مهمة، جامعة مؤكدة إنها نقطة التقاء حضاري كبير، سواء كان ذلك بين دول العالم الإسلامي أو خارجه.

وأشارت إلى ما تمتلكه القاهرة من آثار مادية وفكرية تستحق التعريف بها وتثمينها، وعلى رأسها أهرامات الجيزة التي تُعد من عجائب الدنيا التي لا زالت راسخة في المدينة، فضلا عن العديد من المعالم القديمة والحديثة، حتى صارت متحفا مفتوحا يضم آثارًا فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية.

فضلا عن العدد الضخم من المؤسسات الثقافية، وأولها دار الأوبرا، المركز القومي لثقافة الطفل، ومكتبة مصر العامة، والمركز القومى للترجمة، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف الآثار الإسلامية، والمتحف القبطي، ومتاحف قصر عابدين، وغيرها من المؤسسات التي لا تحصى ولا تعد في كل ركن من المدينة.