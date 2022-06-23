توقف حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب عطل فني مفاجئ

كشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق عن توقف حركة قطارات الخط الأول «المرج - حلوان»، قبل قليل، بسبب عطل فني مفاجئ في أبواب أحد القطارات، مشيراً إلى إصلاح العطل، واستئناف حركة مسير القطارات.

عطل مفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط الأول في مترو الأنفاق «المرج الجديدة - حلوان»، شهد تعطل حركة مسير أحد القطارات بشكل مفاجئ، بسبب تعطل الأبواب، حيث تم إيقاف القطار وإنزال الركاب، في محطة جمال عبد الناصر، وتم قدوم قطار آخر، وسحب القطار المعطل إلى محطة السيدة زينب، ولم تتوقف حركة القطارات إلا 4 دقائق فقط.

نشر فرق الصيانة والطوارئ بمحطات مترو الأنفاق

وأوضح أن شركة مترو الأنفاق قامت بنشر فرق الصيانة والطوارئ بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها فوراً، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، منوهاً بأن جميع القطارات العاملة معقمة تماماً ضد كورونا.