حملات مكثفة للنظافة وإزالة الإشغالات ورصف الشوارع بأحياء أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير والتجميل والنظافة والرصف بمراكز ومدن المحافظة مستمرة، تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمشكلات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية.

تقديم كافة سبل الدعم الممكنة

ولفت محافظ أسيوط إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات، وفقاً للجدول الزمني المقرر، مشيراً إلى رصف شارع محطة الصرف الصحي بالوليدية وتفرعاته بمنطقة الوليدية بحي شرق، ودهان وتخطيط المطبات بأبوتيج لتحسين حالة الشوارع ورفع كفاءتها وتحسين حالتها، وذلك لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتوفير الأمن والسلامة.

رصف شارع محطة الصرف الصحي وتفرعاته

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رصف شارع محطة الصرف الصحي وتفرعاته بمنطقة الوليدية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، وطبقاً للخطة الموضوعة، وبمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، ومروان إبراهيم والشاذلي محمد، نائبي رئيس الحي، وبالتعاون مع مشروع الرصف للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما تابع العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، خلال جولة ميدانية، أعمال وجهود حملات نظافة بحي شرق وحي غرب ومركز ساحل سليم، بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأيمن محروس رئيس حي شرق، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع، ومسئولي الإشغالات والنظافة والكنس الآلي، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع وبعض الميادين، بالإضافة إلى غسيل بعض الأرصفة وتشجير وتجميل وتسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل الانتقالات وحركة سير المواطنين.

تكثيف حملات النظافة بشكل دوري

ولفت إلى تكثيف تلك الحملات بشكل دوري بعدد من المراكز، حيث تم تنفيذ حملات نظافة بحي شرق وحي غرب ومركز ساحل سليم، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والإنقاذ السريع، مثل (سيارات الكنس الآلي، الجليدر، لوادر، قلابات، معدات شفط الأتربة)، مؤكدا استمرار تلك الحملات بكافة المراكز والقرى، وفقاً للخطة الموضوعة للقضاء على كافة المخالفات والإشغالات.